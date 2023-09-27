決賽挫南韓七欖男隊衞冕金牌 姚錦成光榮引退！

香港男子七人欖球隊連日過關斬將，昨日先於4強反勝上屆銀牌日本，連續4屆闖進決賽，再以14比7擊敗南韓，成功衞冕。其中視今屆亞運為退役舞台的「4朝元老」姚錦成，賽後直言︰「運動生涯已經圓滿」，並盼為後輩作為一個好榜樣。

港隊昨日早上於4強迎來上屆決賽對手日本，上半場落後0比7下追平，最終在加時賽由丹馬克達陣完成「黃金入球」，以12比7熱血反勝。決賽港隊迎來南韓，今場港欖的李卡度、韋兆新和賀頤盛先後嘗試越踢，向南韓後防猛烈進攻，港隊由李卡度接應虎拿當尼傳球狂奔達陣，並由韋兆新完成附加踢，半場以7比0領先。半場港隊再有賀頤盛達陣，拉開至14比0。其後韋兆新因從後拍走皮球被罰黃牌並需離場2分鐘。南韓隨即把握機會，由張容興達陣，追至7比14。港隊極力保持控球權，最終港隊把握優勢至完場，以14比7取勝，成功衞冕。

冇做「喊包」享受勝利喜悅 上屆亞運香港隊以14比0勇挫前屆冠軍日本，歷史性奪金，姚錦成在奪冠之後哭成淚人，成為鏡頭焦點，今次阿成沒有做「喊包」，反而舉起雙手，好好感受場上的喜悅。來到最後一屆亞運，他拒絕留下遺憾，最終和隊友成功做到賽前目標，賽後他說：「形容不到這種感覺，好開心。證明香港已經升上另一層次，我們能夠抵住龐大壓力，完成艱巨任務衞冕。」

姚錦成早前宣布亞運是其港隊退役戰，總結4屆亞運，他取得2金2銀，今屆更擔任持旗手，為後輩做好榜樣，正如他說：「運動生涯已經圓滿」。