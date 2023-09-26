中國香港馬術隊今日登場 馬會專業團隊全力支持

杭州亞運會馬術項目賽事今日（26日）於桐廬馬術中心展開，馬會馬術隊9名成員（11對人馬組合）代表中國香港出戰，參加盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次參加所有三個項目的個人及團體賽事。上屆為香港奪得首面馬術項目金牌的蕭頴瑩，與隊友陳萃彥及何苑欣今日率先亮相，試圖在盛裝舞步賽團體賽爭取佳績！

擔任中國香港馬術隊領隊的香港賽馬會馬術培訓經理鮑愛勤，與馬會馬術隊部分騎手及馬匹，已經陸續抵達桐廬馬術中心，並進行場地適應及練習。馬會是次派出的支援團隊包括教練、獸醫、釘甲匠、物理治療師，以及在「香港馬術精英計劃」下的支援團隊，為騎手及馬匹在亞運賽事期間提供專業支援。

推動馬術不遺餘力 事實上，馬會馬術隊成員過往曾多次代表中國香港參加亞運會，並自2010年起於亞運獎牌「未斷攬」，包括2018年雅加達亞運盛裝舞步個人賽摘下首面馬術項目金牌的蕭頴瑩、2014年仁川亞運奪得三項賽團體賽銅牌，以及於2010年廣州亞運奪得場地障礙賽團體賽銅牌。

此外，香港賽馬會早前與杭州亞運會組委會簽署合作備忘錄，為馬術項目提供技術支援。有關合作備忘錄內容，包括馬會提供6項對業務領域的支持：生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作及國際持份者聯絡。馬會同時在人員、設備方面提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。