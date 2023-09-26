體育

亞運最年輕９歲滑板手搶鏡

‧今屆亞運女子滑板碗池決賽，由日本選手草木希娜奪金。而年僅9歲、今屆亞運最年輕運動員阿萊加多則獲第7名，令人驚喜。來自菲律賓的阿萊加多出生於美國加州，被譽為滑板界明日之星。
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