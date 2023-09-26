男子10米氣步槍刷新兩世績

‧昨日上演的男子10米氣步槍個人和團體賽，各刷新世界紀錄，其中中國19歲的盛李豪在個人賽，打破隊友余浩楠於2019年創下的舊紀錄，奪得金牌。團體賽方面則由印度封王，同時打出1893.7環，打破中國於上月創造的1893.3環舊紀錄。