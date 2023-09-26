反負烏茲別克港足次名入16強

李毅凱頭槌開紀錄

由於阿富汗及敍利亞先後退賽，此組由港隊及烏茲別克爭首次名。上仗以1球落敗的港隊，今仗必須全取3分才能搶得首名。4分鐘，李毅凱接應黃皓雋罰球頭槌頂入，港隊領先1比0。14分鐘，烏軍奥迪洛夫禁區頂勁射，被隊長兼門將謝家榮撲出底線。20分鐘港隊獲黃金機會，黃皓雋單刀但未能射破阿布杜納比耶夫十指關，半場港隊領先1球。易邊後烏茲別克控制戰局，53分鐘，曾以行禁區內踢跌奥迪洛夫，球證直指12碼點，但後者操刀高出。烏軍攻勢不斷，64分鐘達禾洛夫頭槌扳平，6分鐘後查路列甸洛夫射入反超前一球。補時階段簡嘉亨與艾堅洛夫衝突雙雙領紅，港隊終以1比2再負烏茲別克，次名入16強。同日女足賽事，港隊0比1不敵緬甸，分組賽兩連敗。■李浚湣報道