太極全能後上奪銀 許得恩追求無雜念境界

許得恩早前於世大運獲太極劍金牌和太極拳銅牌，上屆亞運與獎牌擦身而過，今屆捲土重來，昨早在太極拳以9.743分排第4，至下午太極劍項目，許得恩展現功架，以總分9.750分與中華台北的孫家閎一度並列第一，其後被中國的高浩楠以9.836分壓過。最終許得恩兩項總分獲19.493分，僅以0.143分不敵高浩楠，獲得亞軍。許得恩賽後表示：「其實今次希望比世大時做得更好，無形中給自己壓力。今次是我第二次參加亞運，和5年前比多了一份淡然，但同時也感到忐忑，不是因為上屆第4名，而是來自心裏的聲音，訓練要求更高，也有想過會否失手。」他又笑言這面銀牌的「意義」：「銀牌……令我學習要更享受舞台，其實很難，要心無雜念才能做到，但愈不去想就愈去想。」