女花劍摘銅陳諾思：意料之外

亞運劍擊昨日上演男子佩劍和女子花劍個人賽，18歲女將陳諾思（圖）首征亞運殺入4強，雖不敵日本劍手，仍奪得個人首面亞運獎牌。港劍隊連續兩日有牌落袋，暫累積1金3銅。

港劍隊派出鄭曉為及陳諾思出戰個人賽，前者是2010年廣州亞運團體賽銅牌成員，相隔13年重返亞運舞台，後者則是首次出戰亞運。世界排名43的陳諾思表現驚喜，8強淘汰排名高7位的南韓劍手洪曉珍，打入4強鎖定獎牌。準決賽遇上8強淘汰港將鄭曉為的上野優佳，陳諾思力戰下以7比15落敗，仍收穫銅牌。

男佩兩子同樣16強止步 陳諾思賽後喜上眉梢：「原本只想打好每一劍，能站上頒獎台屬意料之外。」她透露8強時被對手踩到扭傷，但未致於影響發揮。這位港將期待團體賽再創佳績：「我們4個人一條心，希望打出好成績，有獎牌是好事，但不會想太多。」

男佩方面，上屆銅牌得主羅浩天小組4勝進身16強，可惜以13比15不敵哈薩克的Artyom Sarkissyan。另一港將何思朗負中國劍手顏穎慧，同樣16強止步。