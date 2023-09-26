200自封后港史上首金 何詩蓓：我嘅榮幸

杭州亞運昨日上演多項游泳決賽，港隊雙喜臨門！「超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）出戰主項女子200米自由泳決賽，游出新亞運紀錄1分54秒12奪金，亦是香港游泳史上及其個人生涯首面亞運金牌，至於何甄陶亦有斬獲，在男子50米自由泳決賽泅得亞軍。

Siobhan在游泳項目首個比賽日已奪得兩面銅牌，包括女子50米蛙泳及女子4×100米自由泳接力，昨日在個人主項200米自由泳強勢出擊，初賽已經游得相當輕鬆，以2分0秒75獲小組首名，總成績第5入決賽。

至晚上決賽，排第二線的何詩蓓起跳已搶得優勢，結果順利由頭帶到尾，最後壓倒中國泳手，並以打破大會紀錄的時間獲得金牌。這位「香港飛魚」收穫今屆亞運第三面獎牌，亦為香港創下歷史，她坦言興奮又榮幸：「真的很開心，我知以前未有香港泳手贏過金牌，作為第一人是我的榮幸。」

何甄陶男子50米自泳第二 儘管與其保持的亞洲紀錄1分53秒92仍有距離，但她對表現亦感滿意：「（時間）都OK，本想嘗試游最佳時間，但都保持平常心，其實世錦賽後未停過，為今次亞運付出了很多，希望之後繼續有獎牌。」她特別提到父母專程入場支持，可以在他們面對奪金很開心。同日「4朝元老」歐鎧淳出戰女子50米背泳，以第4名衝線。

至於男子賽方面同樣傳來捷訊，香港泳手何甄陶在50米自由泳決賽，以21.87秒完成，喜獲銀牌，僅落後冠軍南韓泳手池裕燦0.15秒，第3名是中國的潘展樂，時間為21.92秒。何甄陶這面亞運銀牌，亦是香港游泳隊自1998年曼谷亞運郭健明之後，相隔25年再獲亞運男子游泳獎牌。