基藍馬：我為足球付出一切

標準流浪中堅基藍馬（Kiki）上周六宣布掛靴，昨日對傑志一役上演球員生涯告別戰。雖然流浪最終以0比2落敗難免留憾，但37歲的基藍馬仍對其球員生涯所獲得的成就感開心，認為自己已為足球付出一切。

球迷鼓掌致敬大為感動 是役戴起隊長臂章的Kiki，擔任正選中堅兼踢至完場，比賽中每次大腳解圍，都獲得現場球迷歡呼。當比賽踏入55分鐘，旺角場雙方球迷鼓起掌聲，向這位身穿55號球衣的前港隊中堅致敬，Kiki對此大為感動：「要同支持我嘅球迷道別相當唔容易，好想多謝佢哋。」

賽後總結16年球員生涯，Kiki表示已感滿足：「掛靴唔係一個容易嘅決定，但我感覺自己嘅身體已經唔能夠再應付比賽，尤其上季『足總盃』決賽輸畀傑志一戰，好多人怪責我，認為後防表現唔好，令我覺得係時候展開人生新階段，畀多啲機會其他年輕球員。」

Kiki透露掛靴後會離開球圈，無意從事教練工作，但承認會對足球感不捨：「我喺球圈咁多年，好多嘢都唔捨得，香港畀咗我所有嘢，尤其記得當年對中國隊嘅比賽。」基藍馬拍拍身上的球衣續指：「我已經盡我所能，為港隊同流浪付出一切，可以咁樣結束球員生涯好開心。」