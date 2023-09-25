恩查開齋！2:0挫標準流浪 傑志止跌重返勝軌

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」於旺角大球場上演矚目大戰，傑志主場鬥標準流浪。結果「藍鳥」憑查理史葛遠射得手，加上恩查下半場攻入加盟後首個入球，以2比0淨勝有神田夢實射失12碼的標準流浪，重回勝軌。

上周中踢完「亞冠盃」分組賽的「藍鳥」，是役作出多個調動，倒戈的祖連奴與恩查合作攻堅，查理史葛重返正選大軍，與米基爾及奧拿斯坐鎮中場；流浪則有上演職業生涯最後探戈的基藍馬，擔任隊長鎮守後防，林嘉緯與神田夢實在中場「派牌」，為伊巴謙及劉智樂輸送彈藥。

傑志開局較為主動，奧拿斯勁射先被流浪守將擋走，查理史葛再起左腳遠射得手，7分鐘就先開紀錄。3分鐘後，查理史葛禁區頂傳入門前，祖連奴接應射入，惟球證檢視VAR後，指祖連奴越位在先。流浪隨後嘗試反撲，18分鐘，神田夢實推大位起腳被保羅撲出，伊巴謙補射又告高出。32分鐘，林嘉緯過頭波交前，劉智樂接應起腳僅中網側。2分鐘後，周緣德禁區內侵犯神田夢實，球證直指12碼點，不過後者操刀被保羅捉到路撲出，傑志半場帶着1球領先優勢返更衣室。

朱志光讚球員交出鬥志 換邊後傑志繼續搶攻，46分鐘，恩查殺入禁區一扣一射，被梁興傑一抱入懷。62分鐘傑志前場獲得罰球，恩查斬入禁區，皮球在門前彈地後直接入網，這位奧地利前鋒交出加盟傑志後首個入球。流浪之後變陣換入基奧雲尼及黎培基等人，66分鐘基奧雲尼接應角球頭槌二傳，法蘭度後上攻門不中目標。補時階段，伊巴謙接應神田夢實傳中，頭槌一頂又斜出，傑志完場淨勝兩球，終止跌勢。

傑志總監兼主教練朱志光讚賞球員鬥志：「佢哋心態好好，要喺8日入面踢3場已經唔易，仲未計中間要舟車勞頓，所以今日有時節奏會慢啲。」談到中堅丹卓斯基連續兩仗不在大軍之列，「朱Sir」解釋要考慮戰術需要，再決定將外援名額用作何處。流浪主帥王家中形容賽後退役的基藍馬對流浪以至香港足球，作出不少貢獻，祝願他未來有更好發展。是役流浪上半場本獲12碼機會，惜神田夢實宴客，王家中坦言該球為賽事轉捩點。

圖、文：林卓臻