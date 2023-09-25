數百市民奧海城睇live 見證香港劍神零的突破

黃贊校長︰重返世一指日可待

劍擊港隊去屆亞運勇奪2銀6銅，屬於香港代表團獎牌大戶，而今屆首日賽事，港隊延續出色表現，張家朗、蔡俊彥，以及江旻憓各自躋身男子花劍、女子重劍個人賽4強，前者更擊敗中國強敵陳海威勇奪金牌。逾300位市民為了替港隊運動員集氣，更聚集在奧海城二期主題中庭，齊在430吋大電視面前一同欣賞高清直播，場面墟冚，當中一家四口來到現場的戴先生，指自己是專程到來為「家朗」打氣：「自從張家朗在東京奧運會取得男花金牌後，我便開始留意他，以及劍擊這項運動。開賽前我已覺得他今次奪冠機會很大，最後能夠做到真的十分高興！」