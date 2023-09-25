何詩蓓首日兩銅落袋

香港「女飛魚」何詩蓓昨晚於杭州亞運女子50米蛙泳決賽中，以30秒36的新港績勇奪一面銅牌，這亦是香港泳隊於今屆賽事的首面獎牌，及後她夥拍鄭莉梅、譚凱琳及歐鎧淳出女子4×100米自由泳再添一銅，首日兩銅落袋，彌補了她上屆亞運因健康理由未能出戰的遺憾。

25歲的何詩蓓（Siobhan）於早上的預賽中已展示上佳的狀態，以打破香港紀錄的時間30秒46晉級。來到決賽，排在第5線的何詩蓓與身旁的亞洲紀錄保持者、中國好手唐錢婷並肩齊上，最終這位東京奧運兩面銀牌港將以30秒36觸池，一日內第2度打破香港紀錄，收穫一面銅牌。Siobhan完賽後露出燦爛笑容。而賽事冠軍由唐錢婷以29秒96奪得，亞軍為日本鈴木聰美，時間為30秒14。然而，Siobhan的亞運「掃牌之旅」只是序幕，因她總共會參加4個個人及4個接力項目，有力橫掃最多8面獎牌。

陳穗津太極全能掛銅 同日武術項目，港隊在女子太極全能派出陳穗津與莫宛螢作「雙保險」，入隊10年卻首次亮相亞運的陳穗津表現穩定，以19.476分贏得銅牌，反觀擔任開幕旗手兼上屆銀牌得主的莫宛螢，只能以第6名完成。