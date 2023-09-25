林新棟王瑋駿贏香港第一金

香港賽艇組合林新棟/王瑋駿昨在男子雙人單槳無舵手決賽，摘下香港今屆亞運第一金。林新棟尤為激動，更流下男兒淚：「我內心徹底相信拍檔、自己和教練團。我們所付出的，是100％值得贏金牌。」

香港賽艇隊在歷屆亞運摘下1金11銀7銅，包括駱坤海在仁川亞運掄元，事隔9年，港隊再次站上最高頒獎台。林新棟/王瑋駿在男子雙人單槳無舵手決賽，反勝烏茲別克，以6分44秒20率先衝線，摘下香港今屆亞運第一金。兩人認為現場觀眾打氣尤為關鍵：「聽到廣東話和普通話吶喊聲，好像不會累一樣。」

200萬獎金落袋

對於這面金牌，王瑋駿笑言是「預計之中」：「這場比賽在腦海中進行過無數次，一切和想像中一樣。」林新棟則感謝拍檔和教練：「一世人很難遇到一個好拍檔，我很多東西很奇怪，但他一直遷就我。還要特別感謝總教練吳紀寧，我跟了他十年，他就像半個老竇，甚麼都照顧得我很好。」