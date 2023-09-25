花劍決賽大勝陳海威 張家朗奪金創歷史

奧運金牌「劍神」張家朗昨日過關斬將，首次打入亞運男子花劍個人賽決賽，最終以15比2大勝中國的陳海威，贏得香港劍擊史上首面亞運金牌，另一港將蔡俊彥亦收穫銅牌，創個人最佳成績。女子重劍方面，香港「劍后」江旻憓4強不敵南韓的宋世羅，取得銅牌，香港劍擊隊單日豪取1金2銅。

26歲的張家朗挾東奧金牌及世大運雙金之勢回歸亞運，這位賽事頭號種子與3號種子兼隊友蔡俊彥從小組賽5戰全勝過關，16強分挫卡塔爾及黎巴嫩劍手。8強世界排名第7的張家朗面對東道主劍手許傑，贏15比7晉級，蔡俊彥則與南韓的李侊炫鬥得激烈，關鍵時刻蔡俊彥展現「大心臟」，險勝15比14首闖4強。

張家朗準決賽迎來日本劍手敷根崇裕，「家朗」在落後12比14下絕地反擊，以15比14反勝闖決賽。反觀蔡俊彥面對2014年個人賽銅牌得主陳海威，一直陷入苦戰，結果以9比15見負，仍收穫一面銅牌，也是第一面個人亞運獎牌。

金牌戰張家朗對陳海威展現大將之風，領先3比2下連取12劍致勝，首奪亞運金牌，同時再創香港歷史。賽後「家朗」表示：「今天心態比較放鬆，4強日本劍手很強，好彩追得番。團體賽目標是金牌，今次不計奧運積分，希望透過賽事了解對手更多，準備之後世界賽。」

蔡俊彥江旻憓齊摘銅 女子重劍方面，世界排名第2的江旻憓和剛於世大運奪金的佘繕妡攜手出擊。佘繕妡16強以11比13不敵37歲日本老將佐藤希望，江旻憓晉級之路峰迴路轉，16強因哈薩克對手消極進攻被判黑牌，Vivian獲判晉級，8強以15比7輕取印度19歲小將Taniksha Khatri，連續3屆躋身4強的江旻憓與南韓宋世羅重演亞錦賽決賽戲碼，惜以11比15落敗，未能打破亞運銅牌宿命。港男花劍和女重劍隊周三出戰團體賽，男花隊將劍希望突破上屆銀牌成績。

（圖片由港協暨奧委會提供）

張家朗（左）於決賽贏得輕鬆。 江旻憓