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中國女足發雌威首戰派蒙古16蛋
亞運女足上周五上演A組揭幕戰，東道主中國女足憑王霜攻入5球，以16比0大炒蒙古，旗開得勝。「鏗鏘玫瑰」早前於女子世盃決賽周小組賽止步，令人失望，主教練水慶霞希望球隊藉着今場大勝，重拾信心，並指出中國女足真正對手「還是自己」。中國女足下仗將於周四對烏茲別克。
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