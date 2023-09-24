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馬會所有投注站設亞運直播區
香港賽馬會為支持亞運及香港運動員，將在所有場外投注處、三間會所、雙魚河馬術中心及一間公眾騎術學校，特設「亞運直播區」，昨日起每日播放由HOY TV三條頻道所提供的亞洲運動會賽事節目，供馬會會員、顧客及普羅市民欣賞，用行動支持港隊。
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