開幕禮虛實合作燃點火炬

史上首個因疫情延期一年的第19屆杭州亞運，昨晚假外號「大蓮花」的杭州奧體中心體育場舉行開幕禮，為今屆賽事正式揭開序幕，至10月8日結束。今屆共45個國家或地區、約12,000名運動員參賽，將產生481面金牌。

今屆開幕禮以「潮起亞細亞」做主題，以水貫穿全場的核心元素，首次使用雙3D「威吔」，其中燃點火炬環節核心理念，實現人人可參與，同時超過1億名「數字火炬手」與現場真實火炬手共同燃點主火炬，亦首次使用綠色能源點燃主火炬。

香港代表團派出歷屆最多的680名運動員參加51項，昨晚由男子7欖名將姚錦成，以及武術女將莫宛螢持旗進場；中國代表團則派出886位運動員參加38項，包括36位奧運冠軍，由游泳新星覃海洋及女子籃球員楊力維擔任旗手，帶領團隊壓軸登場。

女子輕量級雙人雙槳誕首金 今日賽事將在劍擊、體操、柔道、賽艇、射擊、跆拳道、武術、現代五項及游泳決出31面金牌，第一金將在早上賽艇女子輕量級雙人雙槳決賽產生，中國組合鄒佳琪及邱秀萍被視為大熱門。