劍神張家朗強勢登場 港隊第一金花落誰家？

莫宛螢

今日亞運港隊強勢列陣，「劍神」張家朗、蔡俊彥將於男子花劍個人賽衝金，女子重劍則有江旻憓和佘繕妡力戰強敵。游泳方面，何詩蓓出戰副項50米蛙泳，同時間賽艇隊和武術隊亦有機會為港奪得亞運首金。

今日亞運焦點為男子花劍及女子重劍個人賽，男花東奧金牌得主張家朗聯同世大運金牌隊友蔡俊彥登場。張家朗5年前於4強不敵隊友崔浩然獲銅牌，這位「香港劍神」近況理想，接連於世大運個人賽及團體賽贏得金牌，他早前透露手腕傷勢已有好轉，今屆將以金牌為目標。另外世大運銅牌得主蔡俊彥、女子重劍世界排名第2的江旻憓和世大運金牌女將佘繕妡，同樣具備爭牌實力，劍擊隊有望在港隊獎牌榜率先「跑出」。

賽艇隊今早出戰4項決賽 大項游泳亦告展開，奧運銀牌「飛魚」何詩蓓今日亮相副項50米蛙泳，她3月時以31秒21刷新香港紀錄，來到亞運能否再進一步，令人期待。至於上屆奪得1銀2銅的香港賽艇隊，今早分別出戰4項決賽，力爭港隊第一金。武術方面，上屆女子太極拳太極劍全能銀牌得主莫宛螢在上午9時的太極拳上陣，下午再戰太極劍。28歲的莫宛螢為今屆港隊持旗手，將以新套路出戰，期望帶來驚喜。

文：余樂詩

划艇隊有望為港衝擊首面金牌。（相片由港協暨奧委會提供） 今日港隊焦點