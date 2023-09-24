5蛋贈香港Ｕ23 理文3連勝！

「中銀人壽香港超級聯賽」昨日假將軍澳運動場上演獨腳戲，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰香港Ｕ23。結果憑黃威及荷西安祖上半場齊齊入波，加上基華尼頓、保連奴及艾華頓換邊後錦上添花，「黃黑軍團」以5比0輕取香港Ｕ23，聯賽取3連勝。

理文強陣出擊，與上仗對傑志正選僅作出兩個變動，余沛康及荷西安祖復任正選，保利臣繼續在中場派牌，支援前線三叉戟基華尼頓、艾華頓及安尼亞。香港Ｕ23由杜國樑、梁煒烽扼守中路，郭子堦、鄧筵霑坐鎮中場，林學㬢負責攻堅，新加盟的盧錦宏先列後備。

５位球員輪流建功 開波初段香港Ｕ23有過幾次埋門機會，9分鐘，林學曦禁區頂附近起腳，省到荷西安祖出界僅博到角球。理文及後圍攻對手，36分鐘徐宏傑二傳頂入中路，黃威禁區頂附近一射入網打破僵局。44分鐘，荷西安祖再接應黃威開出的角球門前射入，半場理文領先2比0。

換邊後，換入亞哥斯達及黃俊皓的理文繼續搶攻，55分鐘，顏樂楓直線交入禁區，基華尼頓扭過出迎的香港Ｕ23門將鄧梓朗送入空門。67分鐘，保利臣中路突破後放直線，造就保連奴推過鄧梓朗射入，進一步拉開領先優勢。82分鐘，艾華頓亂戰中殺出重圍射入，為理文埋齋。最終理文以5比0大勝香港Ｕ23，聯賽取得3連勝，繼續高踞榜首。

圖、文：李浚湣