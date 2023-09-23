趙顯臻梁穎桉賽艇周一爭金

亞運昨日率先進行部分賽事，單人雙槳準決賽，港將趙顯臻以首名衝線，梁穎桉則獲小組第3，周一在男女子決賽力爭獎牌。

上屆男子輕量級單人雙槳艇銀牌得主趙顯臻轉戰公開組，初賽以小組首名晉級。至準決賽分成兩組，每組6人作賽，前3名進入爭獎牌的決賽A，趙顯臻在第一組以7分23秒50完成2,000米，首名闖入決賽A，周一早上9時30分爭奪獎牌。女子方面，梁穎桉以小組第3名打入決賽A。

同日滑浪風帆進行次日賽事，女將魏瑋恩在RS:X賽完6輪後暫列首位，男將歐令揚總成績暫列第3。iQFoil方面，馬君正繼續穩守女子組次席，鄭清然則在男子組排第3。

男女乒團齊報捷 乒乓球團體賽方面，香港男女團分途出擊，女團輕取巴林和烏茲別克，小組首名躋身淘汰賽首圈。身處E組的港隊男團先後力挫蒙古及伊朗，今日與巴林爭小組首名，而相隔9年重返亞運的板球，港女子隊原定8強對孟加拉，惟因天雨關係賽事腰斬，大會宣布亞洲排名較高的孟加拉晉級，港隊遺憾「畢業」。許思彤報道

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