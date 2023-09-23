陣容歷屆之最！港將展亞運淘金旅程 開幕禮今晚大蓮花舉行
杭州亞運今日正式揭幕，香港派出創歷史的940人代表團，開幕禮今晚8時在「大蓮花」舉行，將打破傳統不設煙花表演，港隊持旗手重任落在「4朝元老」欖球名將姚錦成及武術女將莫宛螢身上。（港台電視32、HOY TV 76台及77台周六晚8時直播）
香港今屆派出660名運動員爭逐亞運，屬歷屆之最，多個項目爭金指數爆燈，包括東奧金牌得主張家朗率領男子花劍隊；「飛魚」何詩蓓則力爭個人首面亞運獎牌；空手道女將劉慕裳挾今屆亞錦賽冠軍出戰，同樣以金牌做目標。至於上屆帶領男子欖球隊奪金而回的姚錦成，及另一「4朝元老」歐鎧淳（游泳），表明今屆亞運是生涯最後一舞，期望留下美好回憶；36歲「拳王」曹星如則希望盡情享受個人首個亞運。香港代表團昨日進行入村儀式，港協暨奧委會會長霍震霆率領一眾團隊及部分運動員出席，儘管儀式在雨中進行，仍無減港將們的熱情，人人笑容滿面，盡顯對即將出戰比賽充滿信心。
逾12,000名運動員參與創歷史
今晚亞運開幕禮在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場舉行，為秉承綠色辦賽理念，全程不放煙花，今屆主題為「潮起亞細亞」，以水作為貫穿全場的核心元素。今屆亞運設有40個大項、61個分項、481個小項比賽，包括新增的電競及霹靂舞項目，約有逾12,000名運動員參加，是史上規模最大的一次。
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