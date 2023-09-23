陣容歷屆之最！港將展亞運淘金旅程 開幕禮今晚大蓮花舉行

香港今屆派出660名運動員爭逐亞運，屬歷屆之最，多個項目爭金指數爆燈，包括東奧金牌得主張家朗率領男子花劍隊；「飛魚」何詩蓓則力爭個人首面亞運獎牌；空手道女將劉慕裳挾今屆亞錦賽冠軍出戰，同樣以金牌做目標。至於上屆帶領男子欖球隊奪金而回的姚錦成，及另一「4朝元老」歐鎧淳（游泳），表明今屆亞運是生涯最後一舞，期望留下美好回憶；36歲「拳王」曹星如則希望盡情享受個人首個亞運。香港代表團昨日進行入村儀式，港協暨奧委會會長霍震霆率領一眾團隊及部分運動員出席，儘管儀式在雨中進行，仍無減港將們的熱情，人人笑容滿面，盡顯對即將出戰比賽充滿信心。