on.cc東網直播 港超攻防戰將軍澳上演 理文趁強勢圍攻香港U23

理文箭頭 安尼亞（右）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」假將軍澳運動場上演獨腳戲，理文主場撲擊香港U23。「黃黑軍團」上輪擊敗爭冠頭號對手傑志，士氣大振，為鞏固榜首位置，肯定火力全開乘勝追擊；香港U23幾位主力因出戰亞運缺陣，人腳不整下能否抵擋對手強大火力，絕對是今仗焦點。（on.cc東網周六晚6時按次收費直播）

理文上場以4比1大勝傑志，取得爭標路上關鍵3分，主教練曾昭達表示球隊享受完贏波喜悅，已迅速收拾心情迎接新挑戰：「聯賽係好漫長嘅旅途，大家都知嚟緊所有比賽都好緊要，我絕對唔會睇輕任何對手，梗係想贏埋佢。」由於張憙延及胡晉銘獲港隊徵召出戰亞運，「達Sir」指陣容調動上多少受影響，但相信球隊有足夠板櫈深度應付，至於上場因傷缺陣的杜度已經復操，「達Sir」透露會對陣容作一定輪換。

杜度：場場當決賽咁踢 杜度上場因傷無緣鬥傑志，但仍對球隊取得大勝感開心，他認為理文若想染指聯賽冠軍，不能只滿足於一場勝仗：「上季經驗話畀我哋知，對住強隊贏一場波，係唔足以攞聯賽冠軍，所以嚟緊每場波我哋都會當決賽咁踢。」杜度提到今場面對香港U23，球隊要專注避免不必要犯錯。

香港U23上場聯賽打和晉峰，取得聯賽第1分，主教練司徒文俊相信有助球員放開懷抱作戰，惟鄭進泓、劉家喬、曾以行和雲天樂分別因出戰亞運，以及有傷在身是役未能披甲，令球隊面臨更大挑戰：「『沙維』（鄭進泓）前幾場走上走落，踢得好稱職，少咗佢點都有影響，好彩防中位仲有Bobby（郭子堦）頂住。」值得一提，香港U23日前公布盧錦宏加盟，此子是役可以候命。

梁煒烽：艾華頓威脅最大 談到理文今季火力澎湃，中堅梁煒烽指安尼亞作用明顯，但對方的側擊才是最大威脅：「理文兩翼威脅好大，尤其艾華頓呢排好弗，上場對傑志表現好好，我覺得佢係理文入面最大威脅嘅球員。」

理文尖刀 艾華頓（前） 香港Ｕ23中場 鄧筵霑（中） 香港Ｕ23防中 郭子堦（前）