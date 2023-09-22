姚錦成莫宛螢任亞運持旗手

今屆杭州亞運共有660名香港運動員參賽，昨日機場逾160名香港運動員出發，場面墟冚。港協暨奧委會宣布，杭州亞運香港代表團由男子七人欖球隊「4朝元老」姚錦成和上屆亞運武術銀牌女將莫宛螢擔任開幕禮持旗手。

本地欖球名將姚錦成自2010年廣州亞運後連續第4屆參賽，他對能夠首位欖球運動員持旗手感無比榮幸：「我在亞運會贏過獎牌，現在又做持旗手，運動員生涯已經圓滿。作為第一個香港欖球員持旗手，我覺得是一個好好的榜樣。」港隊上屆勇挫日本歷史性奪金，姚錦成坦言爭衞冕有壓力，但會化壓力為動力。

至於另一持旗手莫宛螢，在出席開幕禮翌日就要出戰女子太極拳太極劍全能賽，她表示不太擔心會影響表現：「收到邀請之後，我只花半分鐘就答應了，因為覺得這是一件非常光榮的事。今次第二次參加亞運，我想更加享受這個舞台，而持旗手身份給我很大力量，令我出場時更自信、淡定地表現自己。」

張家朗明言以金牌為目標 昨日出發的還有劍擊、游泳、滑板、七人欖球、跆拳道、武術、手球及拳擊隊等香港代表，其中男花「劍神」張家朗明言，今屆會以金牌為目標：「亞運不計奧運積分，相信會打得『放一點』，大型運動會氣氛和其他比賽不同，相當期待。」