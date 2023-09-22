再上征途盼「玩得開心」 許得恩︰我要炸場！

許得恩

香港武術代表許得恩挾着世大運一金一銅之勢出戰杭州亞運。5年前，他只想在亞運「一鳴驚人」；5年後，他說少了興奮和緊張的感覺，反而多了一份淡然。相同的是，他依然享受舞台：「難得亞運4年一屆，一定要『炸場』！」

受父母的影響，許得恩自小愛看武俠片加上活潑好動，6歲開始參加武術興趣班，由長拳、刀、棍開始訓練，並於2008年獲推薦加入港隊。「可惜青少年武術界競爭很大，我的成績不是名列前茅，基本上都『冇飯開』，所以教練提議我轉太極組，睇吓有冇更好路數。」2015年許得恩轉到港隊太極組訓練，對於好動的他挑戰極大：「我對太極的第一感覺：悶！而且好……慢。訓練模式、比賽套路也和其他項目截然不同，比賽由1分20秒拉長到4至6分鐘，年少的我幾乎受不了。」

口裏說「受不了」，但他還是乖乖捱過了3個月的「試用期」，更慢慢發現太極的可愛之處：「太極基本功需要慢慢磨練，例如樁功，動作其實好簡單，像『無影櫈』高少少，那時就這樣每課站半個小時。起初覺得訓練苦悶重複，但漸漸發現，原來太極不只有肢體動作，還有很多概念上的需要鑽研。現在的我，玩得很開心。」

從不為獎牌而戰 26歲的許得恩近年在不少國際大賽獲得獎項，2019年他勇奪世界武術錦標賽太極劍金牌，登上生涯高峰。疫情過後，他於上月舉行的世界大學生夏季運動會亦勇奪太極劍金牌、太極拳銅牌，豪取60萬元獎金。記得許得恩從世大運凱旋回港，記者問他獎牌的意義，他坦白說：「獎牌只是別人想我拿，我從來不為獎牌而戰。」到武術隊召開亞運記招時，他又再強調：「金牌對亞運沒有幫助，反而臨場經驗更有助備戰。」一針見血，說出了運動員的心聲。

那麼許得恩到底為了甚麼而戰？「玩得開心，享受舞台。」簡單8字就是他比賽的目標。世大運他將貝多芬名作《給愛麗絲》改編成電影預告片一樣的澎湃音樂，配合行雲流水的太極拳動作，使他在云云選用古風樂曲的選手之中，別樹一格。其中一幕，許得恩以箭步一躍空中，然後單腳穩穩落下，音樂回歸平靜，觀眾掌聲四起，將整個表演昇華不少。最終他取得第3名，但突破自我的滿足感，不由名次來定義。

「最難搞」的就是自己 許得恩表示今次也會沿用世大運兩個套路，希望盡情發揮：「太極拳較為大膽創新，主要想『炸場』（令人眼前一亮）。至於太極劍套路較老練，而且帶點弧獨的感覺，比較想顯示功力。」對手方面，他笑言「最難搞」的就是自己，其次是世大運奪得一金一銀的中華台北選手孫家閎：「這些年來我們互有輸贏，可說是不打不相識，期待今次再和他較量。」圖/文：余樂詩