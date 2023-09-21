隊長獨取70分破紀錄 女子板球隊復活入8強
香港女子板球隊昨天出戰杭州亞運負方復活賽，結果以驚人的202分大勝蒙古，成功開齋，並順利取得8強席位，其中隊長陳嘉瑩個人獨取70分，寫下賽會紀錄。
今場賽事擲毫後由港隊先攻，隊長陳嘉瑩面對39球便拿到70分，為整個杭州亞運板球賽事中至今得分最高，創下大會紀錄，當中包括12個邊界球，加上文涓懿、杜綺珊及瑪利琳合共貢獻94分，港隊在20個回合拿到202分、只有4人出局。其後由蒙古進攻，港隊防守出色，成功壓制蒙古得分，戰至14.3個回合，蒙古第10人出局，未有足夠人數繼續比賽，最後得分為22分。最終港隊以180個跑分勝出賽事，殺入8強。港隊成功晉級，將在9月22日(周五)下午2時對上亞洲排名第4的孟加拉，爭奪4強席位。
至於在沙排賽區方面，黃雯靖/杜詠彤在女子B組以15比21及17比21不敵泰國組合，遭遇小組兩連敗。
體操陳卓琳因傷退賽
另外，早前在世大運練習時着地受傷的體操女將陳卓琳，因未能趕及康復，昨日以健康理由決定退出杭州亞運，專心接受治療。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：