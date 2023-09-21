隊長獨取70分破紀錄 女子板球隊復活入8強

今場賽事擲毫後由港隊先攻，隊長陳嘉瑩面對39球便拿到70分，為整個杭州亞運板球賽事中至今得分最高，創下大會紀錄，當中包括12個邊界球，加上文涓懿、杜綺珊及瑪利琳合共貢獻94分，港隊在20個回合拿到202分、只有4人出局。其後由蒙古進攻，港隊防守出色，成功壓制蒙古得分，戰至14.3個回合，蒙古第10人出局，未有足夠人數繼續比賽，最後得分為22分。最終港隊以180個跑分勝出賽事，殺入8強。港隊成功晉級，將在9月22日(周五)下午2時對上亞洲排名第4的孟加拉，爭奪4強席位。