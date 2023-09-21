港籃9.24上征途趙永良：硬撼蒙古衝12強

由於黎巴嫩退賽，香港男子5人籃球隊重獲亞運參賽資格，大軍重整旗鼓加緊操練，並將於9月24日出發到杭州。港隊主教練趙永良表示，今屆港隊陣容為近年最「齊腳」的一年，會以打入12強為目標。

今屆亞運港籃獲參賽資格，與中國、中華台北及蒙古被編入B組，小組前3名將晉級12強淘汰賽。香港籃球隊主教練趙永良喜見港隊重獲資格，特別惠龍兒歸隊與卜聿揚組成「雙塔」，令港隊內線實力提升：「今屆港隊陣容相當齊腳，組合變化較多，我們可以打雙控，又可以打雙塔。教練團都認為，雙塔效果前所未有地好，早前在澳洲集訓，見到Duncan在職業球隊轉打4號位之後，串連和策應比以往成熟，和阿卜（卜聿揚）成功擦出火花。」

惠龍兒明言「搏老命」爭勝 上季效力灣區翼龍的惠龍兒歸隊出戰個人第2次亞運，他明言會為港隊搏命：「澳洲集訓令港隊變得團結，大家清楚自己角色。亞運是香港球員最高水平比賽，4年只得一次，我們一定搏命打，證明我們對香港隊的熱誠。坦白說，3場都是硬仗，對中國是越級挑戰，中華台北也有歸化球員，蒙古我們上次也輸了，但希望年輕球員能放開打。」

3個對手之中，香港（100位）與蒙古（119位）排名最接近，香港曾於今年2月亞洲盃外圍賽次輪以69比76輸波，蔡再懃表示：「上次亞洲盃預賽我們派出年輕陣容，今次有惠龍兒、李琪回歸，實力將提升不少。蒙古對抗性很強，打法硬朗，但和港隊實力最接近，我們努力爭勝晉級。亞運是香港隊最高殿堂賽事，特別疫情後很少大型比賽機會，大家都好珍惜。」圖、文：余樂詩