米基爾倒掛入靚波 傑志1球憾負全北汽車

朱志光︰早段失波陷苦戰

傑志總監兼主教練朱志光，就承認今場早早失球，令球隊陷入苦戰：「今日比賽期間落雨，令個波去得好快，好唔好彩我哋開局就因為一次死球失波，早早落後令球隊好難踢。」他指出傑志今場雖然形勢較為被動，但仍能爭取到入球，對此感到高興：「作客比賽通常唔易踢，仲要係對住韓職對手，好開心見到球隊嘅態度同爭勝心。」踢足全場的羅梓駿，就認為傑志今場踢出部署：「睇比數都知我哋係踢出部署，今場我哋係踢出整體性，最後雖然輸波，但比賽過程中係搵番我哋嘅信心。」