米基爾倒掛入靚波 傑志1球憾負全北汽車
港超聯球隊傑志昨晚出戰首場2023/24「亞冠盃」F組分組賽，作客全州世界盃體育場，與韓職勁旅全北汽車交鋒。今仗開賽初段傑志即告失守，雖然「藍鳥」一度憑米基爾射入「世界波」追平，惟最終仍以1比2僅負。傑志總監兼主教練朱志光坦言今仗先失守令球隊陷於被動，惟喜見球隊能在逆境中爭取入球。（圖片由傑志提供）
「藍鳥」是役由周緣德和羅素鎮守後防，奧拿斯，基爾頓以及米基爾，組成中場鐵三角，支援恩查攻堅，祖連奴和陳俊樂先列後備；至於全北，洪正好扼守中路，文宣民負責創造機會，古斯達禾軒歷基在前線擔正。
6分鐘，全北左路開出罰球，洪正好近門頂入，助主隊先開紀錄。全北隨後繼續壓上，18分鐘，天野純禁區頂主射罰球，被保羅飛身救出。「藍鳥」站穩陣腳後，嘗試利用死球製造埋門，可惜幾次機會都無法造成入球。35分鐘，天野純右路傳中，金珍洙左邊勁射，保羅成功撲出。其後文宣民和天野純先後起腳，都被傑志球員奮力擋出。直到上半場末段，陳晉一主射罰球高出，客隊半場落後1球。
遭韓教元射入奠勝球
51分鐘，傑志右路開出角球，全北球員解圍不遠，奧拿斯遠射未能考驗鄭民基。5分鐘後，米基爾窄角度倒掛，成功笠死鄭民基，為客隊追平。可惜戰至61分鐘，天野純起腳省中「藍鳥」球員彈橫，韓教元射成2比1。傑志之後立即換入祖連奴，加強攻力，惟未能平反敗局，以1比2落敗。
朱志光︰早段失波陷苦戰
傑志總監兼主教練朱志光，就承認今場早早失球，令球隊陷入苦戰：「今日比賽期間落雨，令個波去得好快，好唔好彩我哋開局就因為一次死球失波，早早落後令球隊好難踢。」他指出傑志今場雖然形勢較為被動，但仍能爭取到入球，對此感到高興：「作客比賽通常唔易踢，仲要係對住韓職對手，好開心見到球隊嘅態度同爭勝心。」踢足全場的羅梓駿，就認為傑志今場踢出部署：「睇比數都知我哋係踢出部署，今場我哋係踢出整體性，最後雖然輸波，但比賽過程中係搵番我哋嘅信心。」
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