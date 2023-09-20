任亞運火炬手 黃金寶：感覺圓滿
今屆亞運本周六正式開幕，市內火炬傳遞進行得如火如荼。曾贏過3屆亞運金牌的黃金寶，獲邀擔任其中一棒火炬手，令他生涯參與運動會火炬的使命更加圓滿。
生涯第一次別具意義
曾被封為「亞洲車神」的黃金寶，獲被亞組委邀請出席明日的火炬傳遞，「阿寶」曾擔任過2008年北京奧運、2009年香港東亞運及第11屆全運會的火炬手，時隔14年後再參與此類活動，他坦言：「我覺得好榮幸，感謝主辦單位的邀請。這次感覺很觸動，自1994年開始，我先後以運動員及教練身份參與亞運，又在奧夢工作時帶過年輕人去參觀，亞運在我運動生涯中佔有重要位置。過去在不同的運動會試過參與火炬傳送，亞運則是第一次，感覺很有意義。」「阿寶」曾在亞運贏得3金1銀2銅共6面獎牌。
「阿寶」今次隨港隊代表團到杭州，他勉勵港將盡力發揮自己：「其實港隊在內地比賽猶如佔有半個主場，亞運是運動員生涯的重要台階，希望他們盡情去享受比賽，發揮出最佳水平。」他將隨隊出席周六的開幕禮，之後返港為電視擔任直播評述，以另一種形式支持港隊。
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