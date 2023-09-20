任亞運火炬手 黃金寶：感覺圓滿

生涯第一次別具意義

曾被封為「亞洲車神」的黃金寶，獲被亞組委邀請出席明日的火炬傳遞，「阿寶」曾擔任過2008年北京奧運、2009年香港東亞運及第11屆全運會的火炬手，時隔14年後再參與此類活動，他坦言：「我覺得好榮幸，感謝主辦單位的邀請。這次感覺很觸動，自1994年開始，我先後以運動員及教練身份參與亞運，又在奧夢工作時帶過年輕人去參觀，亞運在我運動生涯中佔有重要位置。過去在不同的運動會試過參與火炬傳送，亞運則是第一次，感覺很有意義。」「阿寶」曾在亞運贏得3金1銀2銅共6面獎牌。