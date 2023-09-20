香港羽隊20人征亞運鄧謝配強勢衝金

香港羽毛球代表隊昨日在香港體育學院公布20人亞運代表名單，剛於香港公開賽勇奪銀牌的混雙組合鄧俊文及謝影雪再度攜手合作，力爭首面亞運金牌。

伍家朗李卓耀出戰男單 香港羽毛球代表隊今屆亞運派出20人大軍，男子團體賽成員包括伍家朗、李卓耀、陳延澤、吳英倫、鄧俊文、李晉熙、羅卓謙、楊盛才、鄒軒朗及呂俊瑋，其中伍家朗和李卓耀將兼顧男單項目。女子團體則派出盧善恩、梁珈穎、馬子雪、張雁宜、謝影雪、吳芷柔、楊雅婷、楊霈霖、吳詠瑢及呂樂樂，女單代表為盧善恩和梁珈穎。

混雙方面，港隊派出兩對組合鄧俊文/謝影雪及李晉熙/吳芷柔力爭獎牌。「鄧謝配」在2018雅加達亞運不敵中國組合鄭思維/黃雅瓊獲得亞軍，兩人近期狀態大勇，日前在香港公開賽贏得銀牌，對備戰亞運提升不少信心。當中謝影雪迎來個人最後一屆亞運，自然希望能再次踏上頒獎台，甚至一嘗亞運金牌滋味。

港羽隊過往亞運成績不俗，近5屆皆有獎牌進帳，其中王晨於2006年多哈亞運擊敗港隊隊友葉姵延，奪得港隊至今唯一一面亞運金牌。

余樂詩報道