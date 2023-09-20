首踏亞冠舞台陳俊樂勁期待

27歲的中場陳俊樂上季季尾從中超「回流」加盟傑志，今屆個人首度參與亞冠賽事，他坦言感到期待及興奮：「踢中超時都對過啲『亞冠級』嘅球隊，好似廣州恆大同北京國安等，佢哋實力都好強，尤其係外援質素方面。但亞冠自己真係第一次踢，好想趁機會同一啲亞洲強隊交手，個人目標爭取到入波，最重要係球隊贏到波。」連同兩仗代表港隊的友賽，以及上仗聯賽踢足，「樂仔」經歷「14日4戰」，他直言難免疲倦，惟望把握時間爭取休息，務求盡快恢復體力。

「藍鳥」剛在聯賽不敵爭標勁敵理文，「樂仔」承認或多或少會令士氣受損，但認為比賽應逐場計，希望隊友不要受上仗賽果影響，集中精神備戰亞冠賽事。首戰面對全北，「樂仔」表示對這支韓職勁旅未有太深認識，但透過早前在東亞盃面對南韓國家隊的經驗，相信對手球員偏向體能化，體格亦非常強壯，球隊必須做好防守：「始終對手實力強啲，又有主場優勢，我哋會縮後做好防守，然後再搵機會打反擊，『朱Sir』都叫我留番後啲幫手，防守企位做好啲，唔好壓到咁前。」