亞冠盃首戰硬撼全北汽車 傑志精銳盡出博搶分

傑志今晚出戰2023/24「亞冠盃」F組首場分組賽，作客全州世界盃體育場硬撼韓職勁旅全北汽車。剛於聯賽大敗而回的「藍鳥」，今仗有不少主力傷愈復出，預料會精銳盡出，若然能盡快調整狀態，有力趁對手近況低迷下搶分而回。（HOYTV 76台周三晚6時直播）

早前在聯賽不敵理文的傑志，迎來5日內第二場硬仗，加上舟車勞頓，總監兼主教練朱志光擔心球員體能恢復情況，盼今仗能夠做好防守，目標有分落袋：「全北汽車今年人腳有啲變動，整體實力比2018年交手時冇咁強，但點都喺我哋之上，佢哋踢法偏向體力化同直接，對抗性又好。作客嚟到冇得話要搶攻，反而防守上會盡量緊密啲。」兩軍曾於2018年「亞冠盃」分組賽同組，當時「藍鳥」主客兩戰俱敗，共吞9蛋兼1球不入。

朱志光提醒球員執法更嚴謹 「朱Sir」又提到「亞冠盃」的球證執法尺度，比本地賽事嚴謹，提醒多名首次征戰亞冠的外援，避免因犯規過火或投訴過激而「食牌」。今季新加盟球隊的奧地利射手恩查，昨日陪同朱志光出席賽前記招時表示，對首度亮相「亞冠盃」感期待：「分組賽首場波不嬲都重要，全北係呢組晉級大熱，我哋要專注踢出自己嘅部署，可以肯定嘅係，我哋會比上場對理文有更好表現。」陣容方面，明加索夫、米基爾及費蘭度3名主力有望傷愈重返正選，惟中場基爾頓上陣成疑。

曾兩度於「亞冠盃」封王的全北汽車，上屆4強不敵最終冠軍浦和紅鑽，全北今季表現明顯較以往失色，聯賽近5場不勝，包括上周主場不敵下游分子FC江原。今年6月始接過帥印的羅馬尼亞名宿彼得斯古，表示是役陣容將作調整，寄望球隊能及時反彈。全北陣中好手如雲，後衞金珍洙及中場白昇浩去年曾代表南韓出戰世盃決賽周，身高1米88的巴西前鋒古斯達禾軒歷基步大力雄，「藍鳥」要多加提防。

明加索夫 朱志光（左）及恩查出席記者會。（傑志提供圖片） 傑志大軍尋晚進行操練，寄望今日有更好演出。