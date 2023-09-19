沙恩斯奪冠紅牛15連勝斷纜
一級方程式賽車（F1）新加坡站周日結束，法拉利西班牙車手沙恩斯由頭帶到尾率先衝線，不但令紅牛跨季15連勝「斷纜」，亦中斷紅牛麥斯韋斯塔本連贏10站的走勢。
今站紅牛兩部戰車表現未如理想，其中麥斯韋斯塔本更受波箱問題困擾，結果在排位賽第二節與隊友佩雷斯雙雙出局，「韋少」只能以第11名起步。至於法拉利就順利得多，沙恩斯取得頭位起步，平治羅素第2，隊友勒卡歷則排第3。正賽開始，沙恩斯迅即帶開，勒卡歷就成功爬過羅素進佔上第2，可惜其後入站換胎時遇上「塞車」，損失不少時間，一度跌落第6位，雖然之後力追一度重返三甲，可惜隨着輪胎性能下跌，被兩部平治戰車先後爬頭，結果勒卡歷只能以「梗頸四」完賽。反觀沙恩斯在尾段曾被後面的麥拿侖諾利斯、平治羅素及咸美頓逼近，但仍能守住領先位置，有驚無險下為法拉利帶來今季首個冠軍，亦是車隊自去年7月勒卡歷在奧地利站奪冠後首場勝利。
羅素「臨尾香」無緣三甲
其餘車手方面，諾利斯奪第2名，原本羅素有機會踏上頒獎台，惟這位英國車手在最後一圈炒車，將最後的三甲位置拱手相讓予隊友咸美頓。至於以第11位起步的韋斯塔本於後排仍奮力作戰，結果收穫一席第5，惟於車手榜仍以374分高踞榜首。
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