沙恩斯奪冠紅牛15連勝斷纜

今站紅牛兩部戰車表現未如理想，其中麥斯韋斯塔本更受波箱問題困擾，結果在排位賽第二節與隊友佩雷斯雙雙出局，「韋少」只能以第11名起步。至於法拉利就順利得多，沙恩斯取得頭位起步，平治羅素第2，隊友勒卡歷則排第3。正賽開始，沙恩斯迅即帶開，勒卡歷就成功爬過羅素進佔上第2，可惜其後入站換胎時遇上「塞車」，損失不少時間，一度跌落第6位，雖然之後力追一度重返三甲，可惜隨着輪胎性能下跌，被兩部平治戰車先後爬頭，結果勒卡歷只能以「梗頸四」完賽。反觀沙恩斯在尾段曾被後面的麥拿侖諾利斯、平治羅素及咸美頓逼近，但仍能守住領先位置，有驚無險下為法拉利帶來今季首個冠軍，亦是車隊自去年7月勒卡歷在奧地利站奪冠後首場勝利。