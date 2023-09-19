港籃分組賽程揭盅首戰中華台北

同組對手中以蒙古（100位）的排名與香港（119位）最接近，雙方於今年2月在亞洲盃外圍賽預賽次輪曾對碰，爭持激烈，港籃在最後半分鐘力追至5分之差，可惜最終以69比76不敵擁有主場之利的蒙古。如今港隊有惠龍兒歸隊，增強內線及搶籃板力量，可望進一步接近與蒙古的距離，爭取勝仗以晉級12強及更佳排名。