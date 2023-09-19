相伴18年又愛又恨 王康怡與網球「和好」

網球是一門孤獨的運動。一個人背上背包和球拍，飄洋過海，對抗的，不只隔着球網的對手，還有自己。王康怡（Cody）3歲開始「執波」，21歲迎來首個亞運，對這個相伴18年的「朋友」，可說又愛又恨：「日日對住個波，對住塊拍，真的有好煩的感覺……但沒辦法，這是你的朋友，不能掉落垃圾桶，就好好和好吧。」■圖、文：許思彤

健康的小麥肌，五顏六色的指甲油，笑起來眼睛彎彎的，很深的酒窩。一直覺得王康怡長着一張「Baby Face」，不說哥哥王康傑，站在世大運拍檔、年輕兩歲的黃澤林身旁，也有一種兄妹感。但當運動員，尤其是網球運動員，是不得不長大的：「網球太多高高低低要獨自面對，人生也一樣，只是用不同方式呈現。」

周遊列國比賽學懂獨立 王康怡的人生與網球，一開始就交織在一起。媽媽會推着嬰兒車上的「小Cody」看哥哥打球，由蹣跚着執波，到周遊列國揮拍，Cody逐漸比同齡人獨立些，成熟些。「從小出去比賽，怎麼也要自己照顧自己。」一臉理所當然。網球排名每周刷新，不想掉下去，就不能停下來，數數手指，只有年末休季，或碰上香港比賽，才能回家喘一口氣。「一天接一天，一周接一周，比賽、訓練、比賽……好像永遠一樣。」

執着表現只求做到最好 她學會煮飯、做家務（她自稱很懶，會拖到覺得「唔得喇」才打掃），獨自面對成敗，獨自崩潰。「我是一個好執着的人，有時贏了，也會自責沒打得更好。」記得港隊在世大運凱旋，一個個捧着鮮花，對着鏡頭笑得燦爛，只有王康怡垂下頭，紅着眼睛接受訪問。我們着眼她的混雙銅牌，她着眼的，是女雙8強止步，連帶錯失女團獎牌。「明明已經好叻了。」記得行家們說。

崩潰還不一定來自成績。「最深刻是疫情後，我剛升上成人組，排名升得好快，但半年沒停過比賽，打到崩潰……OK的，沒時間崩潰。」那半年，她和張瑋桓拿下9座雙打冠軍，兩個女生離鄉別井，「傻傻吓，拍吓片，搞吓笑」，日子快過很多。但有些關，只能一個人面對：「（對網球）又愛又恨，你說不打，我又不捨得。這份愛高高低低，狀態差，打得不好，會覺得日日對住個波，對住塊拍，真的好煩。」我問她會不會掉拍，她尷尬笑道不會掉落垃圾桶：「這是你的朋友，好好和好吧。」