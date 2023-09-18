征亞運前最後一操安帥：港隊要更進取

出戰亞運足球的港隊U23，昨早在將軍澳足球訓練中心（FTC）完成操練後，隨即啟程往杭州。主教練莊恩安達臣希望球員能踢得更加進取，至於第二次征戰亞運的胡晉銘，表示會以小組出線做目標。

昨日除效力中甲廣西平果哈嘹的安永佳外，其餘21位港隊成員均有參與操練，安永佳則於昨晚與球隊會合。港隊今次亞運同組對手包括烏茲別克、敘利亞及阿富汗，惟原定首戰對手敘利亞，上周四突宣布放棄參加亞運，安帥表示仍未收到對手退賽的消息，但若然屬實港隊會有更多時間準備。

再踏亞運舞台胡晉銘目標出線

今次港隊大軍中，多位球員於月初有份出戰「U23亞洲盃」外圍賽，期間曾以0比10不敵烏茲別克。昨日操練前安帥向球員訓話：「『U23亞盃外』我哋失咗好多球又入唔到波，我對表現唔滿意，球員要付出更多去戰鬥同進攻，希望可以推動一班年輕球員，否則佢哋唔會進步。」今次以超齡球員身份入選的胡晉銘，繼上屆後再登上亞運舞台感到期待，港隊過去3屆亞運都可成功晉級淘汰賽，「晉銘」希望保持此優良傳統：「力爭出線！」■圖、文：林卓臻