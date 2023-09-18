金信煜伊高因傷冇隨隊 傑志啟程亞冠鬥全北

港超聯球隊傑志昨早啟程前赴南韓，準備周三「亞冠盃」分組賽首戰硬撼全北汽車，惟兩名外援金信煜及伊高沙托尼因傷未有隨隊。總監兼主教練朱志光表示球隊正受傷兵困擾，加上賽程頻密及要舟車勞動，此戰絕對難踢。

明加索夫米基爾盼落場 傑志上周六聯賽剛以1比4不敵理文，昨日即出發赴韓，除潘沛軒獲放行參與亞運、新疆門將買合木提艾尼卡爾留在香港外，倒戈的金信煜以及翼鋒伊高沙托尼，同樣因傷未能成行，其餘外援包括丹卓斯基、恩查、奧拿斯、查理史葛、基爾頓、伊卜拉伊木庫爾班、祖連奴，連同上仗缺陣的明加索夫及米基爾則悉數隨隊。

今屆亞冠外援上陣名額增至「5+1」，「藍鳥」大軍名單卻多達7名外援及2名亞援，總監兼主教練朱志光表示是為了安全起見：「基本上全部外援去晒，基爾頓對理文時整傷少少，米基爾同明加索夫未知踢唔踢得，『伊高』準備去照MRI，肯定唔得，金信煜就拉傷，所以畀佢留港訓練，準備下場聯賽對標準流浪。」「朱Sir」續指球隊要兼顧本地賽事，賽程頻密下恐影響球員狀態。

在傷在身的明加索夫坦言傷勢已有好轉，盼望可復出鬥全北汽車，另一主力米基爾亦向球迷派定心丸，強調已準備就緒，急不及待在亞冠披甲。■圖、文：李浚湣