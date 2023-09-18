鄧謝配香港羽賽摘銀創主場最佳

香港羽毛球公開賽昨日假紅磡香港體育館煞科，首次在這項賽事殺入決賽的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，決賽以13比21及19比21不敵中國的郭新娃／魏雅欣，獲得亞軍亦刷新兩人賽事最佳成績。

「鄧謝配」今站狀態大勇，日前闖入4強已追平兩人香港站的最佳成績，其後再力挫世界排名12的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，打入昨日決賽。香港過往有王晨（2008年女單）、伍家朗（2016年男單）及李卓耀（2019年男單）奪冠，「鄧謝配」則是首闖香港站決賽。

「鄧謝配」決賽對手同為「左手配」的中國的郭新娃／魏雅欣，香港組合開局不俗，惟領先至7比3後形勢逆轉，被對手連取6分反超前，「鄧謝配」力追不果，先失一局13比21。在全場球迷高呼「We are Hong Kong」和「香港加油」下，次局「鄧謝配」重振士氣，11次與對手打成平手，惜最終仍以19比21僅負對手。

謝影雪感謝球迷支持 謝影雪賽後表示：「今場我們發揮不是最好，經過這幾場高水平比賽，可以幫助我們準備亞運。」她特別感謝球迷支持：「等了3年，想過退役前還有沒有機會再打香港公開賽，很開心可以企上香港頒獎台，多謝入場支持我們的球迷、家人和朋友。」■圖、文：余樂詩