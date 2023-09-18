莊文歷一腳搞掂深水埗 港會聯賽開勝門

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」上演獨腳戲，深水埗坐鎮主場深水埗運動場，與港會正面交鋒。結果港會反客為主，憑莊文歷上半場攻入全場唯一入球，以1比0小勝深水埗，收穫今季聯賽首場勝仗。■圖／文：鄧文滔、林卓臻

兩隊同樣尋求今季首捷，深水埗是役派出拿亞和陳靜謙扼守中路，鄧子均踢後一格，與隊長顏卓彬和小池晃廣負責控制中場，協助柏羅邦攻堅；港會方面，門將費查復任正選，江展民和莊文歷在兩側創造攻勢，為福保羅及里奧提供彈藥，日前正式加盟的斯特芬和邁亞，則在後備席侯命。

深水埗開局主動出擊，5分鐘前場獲罰球機會，尼高拉斯勁射考驗不到費查。港會站穩陣腳後，成功靠反擊發圍，菲杜化後上傳中，莊文歷接應射入，15分鐘為客隊先拔頭籌。43分鐘港會再有機會，里奧接應角球頭槌頂高，港會半場領先1球返更衣室。

換邊後，深水埗繼續控球在腳，耐心尋找機會，48分鐘，尼高拉斯窄角度起腳卻告中柱，及後顏卓彬接應傳中一頂，再被費查撲出。深水埗隨後換入前鋒鄧嘉，力圖收復失地，更一度將港會壓制於半場，但攻勢每每無功而還，踢至90分鐘，黃靖揚傳中，鄧嘉頭鎚攻門又被是役表現出色的費查化解，深水埗未能反平敗局，以0比1不敵港會。

鄧冠研：壓力愈來愈大 連同今場，深水埗開季4連敗，主教練鄧冠研賽後坦言壓力愈來愈大，並指是役不敵港會對士氣有影響，但就稱讚球員表現非常努力，盼望他們能保持這份態度繼續作戰：「佢哋已經好努力，就算失咗波都冇散，呢點已經有進步，希望佢哋之後 Keep住呢個態度。」至於港會主教練東尼咸美頓慶幸球隊上仗大敗予傑志後，能及時反彈，但他強調不能掉以輕心：「依家只係啱啱開季，攞咗呢3分唔代表之後會愈踢愈順，今季一定係困難重重。」