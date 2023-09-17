為比賽缺席喪禮感抱歉 梅萊：勝利獻給嫲嫲

梅萊（圖）上周五在台維斯盃為英國隊打頭陣，並贏得關鍵一仗，這位36歲名將賽後受訪時淚崩，指因為出賽而缺席祖母的喪禮，要向家人道歉，令人動容。

香港主場暫和拉脫維亞

英國隊上周五在曼徹斯特主場迎戰瑞士，再獲徵召的梅萊打頭陣火併年僅21歲的萊迪，反勝盤數2比1。他賽後一度哽咽：「其實今天是我祖母的喪禮，對於無法出席，我對家人感到抱歉……」接着這位3屆大滿貫指向天上並道：「嫲嫲，這一勝獻給妳。」全場球迷均向他報以熱烈掌聲。事實上梅萊這一勝對英國隊相當關鍵，隨後諾利直落兩盤不敵瑞士老將華連加，幸英國在男雙比賽獲勝，場數贏2比1，目前在B組以兩勝暫居榜首。