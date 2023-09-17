港男籃獲亞運參賽資格

對於港隊「失而復得」，籃總主席陳瑞添表示欣喜：「剛收到港協的通知，港隊可出戰亞運，其實這段時間球隊一直保持訓練，所以相信球員有充分的準備迎接賽事，我第一件事會與教練接洽，為亞運作出安排。」

香港隊教練趙永良表示：「我跟球隊一樣，一直為參戰亞運這個目標努力，有得參與當然高興，因為可透過比賽檢視努力的成果，而陣中梁兆華及楊睿騏剛完成NBL，同時間滿貫與香港東方的成員亦有參與銀牌決賽，大家狀態不俗，今次陣容比亞洲盃時更齊整，期望以爭取打入亞運前12名為目標。」黎巴嫩原本與中國、中華台北及蒙古同組，暫未知港隊會否直接取代其分組位置，仍待賽會及有關方面通知。