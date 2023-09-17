港台電視32 × on.cc東網 同步直播：深水埗港會力爭開齋

深水埗前鋒 鄧子均

「中銀人壽香港超級聯賽」今午獨腳戲，深水埗主場出擊，假深水埗運動場迎戰港會。力爭擺脫連敗頹勢的深水埗，在主場球迷面前力求踢出爭氣一仗；港會抖足3周後重返賽場，一眾球員餓波已久戰意十足，兩軍為爭今季首勝，必定大打出手。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗於國際賽期前以1比4不敵均業北區，仍尋求聯賽首勝。賽前獲兩周時間調整，主教練鄧冠研認為有助球隊在心態及戰術方面作改善。深水埗上季聯賽兩鬥港會全敗，「鄧Sir」指對手今季實力有所提升，但相信己隊仍有贏波本錢：「港會有劉學銘等新兵加入，部分位置係強咗，我哋要做多啲防務之餘，都希望喺前場畀多啲壓力對手。」上場因傷退下火線的拿亞已重投操練，惟前鋒鄧嘉康復進度較慢，是役上陣成疑。

小池晃廣盼跟足教練部署 新加盟的日援小池晃廣（Aki）首次踏上港超賽場，他表示已逐漸適應香港炎熱天氣，與新隊友的默契也不斷提升：「我哋頭幾場波表現唔好，但球隊正在進步，大家要加強溝通，做好教練嘅部署。」

港會兩周前原定作客冠忠南區，惟因天氣關係宣布延期，不過主教練東尼咸美頓（Tony）指球員狀態未受太大影響，並指費查是役能復出把關，有助球隊搶分：「我夠膽講，佢係港超其中一位最好嘅門將，如果其他球員踢番出水準，呢場有分落袋。」

港會簽入狄恩之子斯特芬 港會賽前宣布，成功羅致門將邁亞及後衞斯特芬（下圖，前譯：史提芬），其中後者為昔日港甲名將狄恩之子，上季各項賽事為深水埗上陣15次，今日有望在後備席待命，惟簡嘉亨和周子謙因入選亞運隊，是役無緣披甲。後衞積施利表示深水埗開季3連敗，主場必定搏命：「今場對兩隊好緊要，因為實力接近，攞到分對之後好有幫助。」

深水埗左閘 尼高拉斯 港會翼鋒 江展民 港會門將 費查