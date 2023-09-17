贏出黃藍大戰 理文4:1破傑志

昨午港超聯矚目大戰，理文坐鎮將軍澳運動場，與傑志合演今季首場「黃藍大戰」。結果理文憑安尼亞梅開二度，加上艾華頓及保連奴建功，以4比1擊敗一度由祖連奴扳平的傑志。

「黃黑軍團」是役由隊長列斯奧夥拍余煒廉鎮守後防，黃威及保利臣墮後派牌，艾華頓、安尼亞與基華尼頓組成進攻三叉戟。「藍鳥」方面陳俊樂與奧拿斯組成雙防中，新援恩查上演地標戰，與祖連奴及伊高沙托尼攜手攻堅。

理文早段相當積極，8分鐘長傳攻勢，艾華頓快出迎的保羅一步，但被後者踢跌，球證直指12碼點，惟艾華頓操刀被保羅撲出。26分鐘，艾華頓右路擺脫陳晉一後，殺入禁區落底傳中，安尼亞門前射入，為主隊打破僵局。傑志隨後反撲，42分鐘，恩查左路出波，祖連奴後上趕到遠柱射入，為「藍鳥」扳平1比1，但理文迅速再度領先，2分鐘後艾華頓勁射破網，半場領先2比1。換邊後奧拿斯禁區內侵犯徐宏傑，球證經VAR審視後再判12碼，今次理文換上安尼亞操刀，射成3比1。66分鐘，安尼亞交出直線，基華尼頓扣大位起腳中楣彈出。補時階段，後備上陣的保連奴攻入「埋齋波」，理文大勝4比1，繼上季後再於首循環擊敗爭標勁敵傑志。

曾昭達：證明有力挑戰冠軍 理文職球員賽後相當興奮，去到看台下與球迷一同慶祝及合照，主教練曾昭達坦言大勝意義重大：「我哋上季最尾一場飲恨，呢場波係證明我哋有能力挑戰上季聯賽冠軍，希望球隊餘下賽事繼續努力。」傑志總監兼主教練朱志光則認為是役部分失球應可避免：「兩球12碼都可以避免，我哋有啲犯錯好無謂，有咗VAR唔可以有愚蠢嘅犯規。」對於首次上陣的奧地利前鋒恩查交出助攻，「朱Sir」表示：「啱啱嚟到，都要適應香港嘅比賽。」■圖／文：李浚湣、林卓臻