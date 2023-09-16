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香港羽賽鄧謝配闖4強
鄧俊文（左）、謝影雪（右）（許思彤攝）
香港羽毛球公開賽昨日續於香港體育館上演，晚上混雙8強激戰，香港組合鄧俊文／謝影雪（圖）雖先失一局19比21，幸隨後連贏兩局21比9及21比11，反勝世界排名第7的法國吉凱爾／德爾呂，打入4強。女單方面，日本山口茜淘汰美國球手張蓓雯，4強鬥印尼球手Gregoria Mariska Tunjung。
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