體育

港亞運高球隊獲授旗

（中國香港高爾夫球協會提供圖片） （中國香港高爾夫球協會提供圖片）
（中國香港高爾夫球協會提供圖片）
中國香港高爾夫球協會昨日向亞運代表團授旗，港隊派出4男3女出戰亞運，包括許龍一及陳芷澄等。港隊本月28日起於西湖國際高球場作賽，力爭首面亞運獎牌。
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