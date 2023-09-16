港隊男女足亞運決選名單出爐

李毅凱胡晉銘安永佳助拳

今次港男足大軍以早前出戰「U23亞洲盃」外圍賽球員為骨幹，3名超齡兵分別為李毅凱、胡晉銘，以及唯一外流球員安永佳。被編入C組的港隊同組對手包括烏茲別克、敘利亞及阿富汗，首戰本月20日鬥敘利亞，大軍明日啟程到杭州作備戰。