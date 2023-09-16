港隊男女足亞運決選名單出爐
足總昨日公布港隊男女足征戰亞運決選名單，男子隊方面，李毅凱、胡晉銘及安永佳3位超齡球員獲徵召助陣。
李毅凱胡晉銘安永佳助拳
今次港男足大軍以早前出戰「U23亞洲盃」外圍賽球員為骨幹，3名超齡兵分別為李毅凱、胡晉銘，以及唯一外流球員安永佳。被編入C組的港隊同組對手包括烏茲別克、敘利亞及阿富汗，首戰本月20日鬥敘利亞，大軍明日啟程到杭州作備戰。
女足方面繼續由張煒琪及陳詠詩領軍，同組對手為南韓、菲律賓及緬甸，首戰9月22日硬撼菲律賓。
港隊亞運男足22人名單
門將：伍瑋謙(冠忠南區)、龐焯熙(晉峰)、謝家榮(大埔)
後衞：李毅凱(標準流浪)、周子謙(港會)、曾以行(香港U23)、陳凱柏(冠忠南區)、林樂勤、葉卓文(均業北區)、亞歷斯祖(大埔)
中場：胡晉銘(理文)、林衍廷(標準流浪)、鄭進泓(香港U23)、趙聡悟(冠忠南區)、黃皓雋、余在言(東方)
前鋒：孫銘謙(東方)、劉家喬(香港U23)、簡嘉亨(港會)、安永佳(廣西平果哈嘹)、潘沛軒(傑志)、張憙延(理文)
林卓臻報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：