港台電視32及on.cc東網同步直播 將軍澳爆發黃藍大戰 理文傑志硬碰硬

「中銀人壽香港超級聯賽」今日重燃戰火，理文坐鎮將軍澳運動場硬撼傑志。「黃黑軍團」今季引援被視為歷季以來最成功，其中保利臣有望成為球迷新寵兒，主場出擊自然加多兩錢肉緊；「藍鳥」下周三飛赴南韓出戰「亞冠盃」分組賽，今仗或有所顧忌，惟新援前奧地利國腳恩查有望上演地標戰。兩強相遇，萬勿錯過！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

理文上月底以3比1擊敗晉峰後，有3周時間調整，部分要為所屬代表隊踢國際賽的球員，包括安尼亞及羅焯熙都要較遲歸隊。上季理文在爭標路上與傑志鬥到最尾，今季兩隊同被視為聯賽爭霸分子，大戰當前，主教練曾昭達希望能紓緩球員緊張情緒：「依家只係季初，今仗張力肯定冇上次交手咁大，唔使過分緊張，對手後備力量雄厚，可以有好多配搭，都幾難捉摸，最緊要睇臨場發揮。」

艾華頓腳風順添信心 艾華頓完成入籍後，剛為港隊在兩場友賽射入3球，腳風奇順，他希望返回港超賽場仍能延續上佳狀態：「為港隊入波增強咗我嘅信心，大家都知傑志係實力更強嘅一隊，但同上季一樣，最重要係全隊並肩作戰。」值得一提上季聯賽兩場「黃藍大戰」，艾華頓都有波入：「好有信心理文今場贏波！」

傑志陣中9名球員剛隨港隊出戰兩場國際友誼賽，加上本港早前受暴雨影響，總監兼主教練朱志光承認備戰受影響。他又提到球隊之後要兼顧「亞冠盃」，排陣上要多費心思，惟新兵恩查很大機會披甲。「藍鳥」上季聯賽兩鬥理文未嘗一勝，「朱Sir」直言要小心提防艾華頓：「理文今季進攻選擇多咗，但相信都會側重喺艾華頓或基華尼頓兩隻翼身上，尤其艾華頓狀態好弗。」

費蘭度：每場波都重要 左閘費蘭度剛在主場鬥汶萊的友賽，攻入港隊處子球，他表示難以置信，並希望可以協助傑志今午全取3分：「踢咗兩場比賽狀態好好，唔擔心太攰，因為都有5日時間休息。今場有機會當然都會參與進攻，入到波就更好，始終要衞冕聯賽，每場波都係咁重要。」

理文中場 保利臣 傑志新箭頭 恩查