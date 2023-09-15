離開舒適圈朝目標進發 林樂賢投晉峰想證明自己！

林樂賢

港超聯球隊晉峰今季人腳大變，簽入了多名具潛質本地球員，當中包括曾在愉園、東方及香港U23打滾的中場林樂賢。「啫喱」雖然年僅21歲，但已經踏入第5年征戰職業賽場，他強調自己已不再「年輕」，今季希望取得突破，向大家證明自己！

林樂賢上季屬於香港U23主力，各項賽事上陣26場，但今季卻選擇轉投晉峰，他表示是為了離開舒適圈，進一步尋求突破：「香港U23無外援，實力有影響，自己都想定高啲目標，踢得更好，加盟一啲有競爭力嘅球隊，始終自己做球員都唔想成日輸，想喺啲外援身上學習。」

向外援球員學習 雖然離開了香港U23，但「啫喱」仍不忘感謝兩位昔日教練張健峰、司徒文俊的教導，指在他們身上獲益良多，又評價自己過去兩季表現合格：「覺得踢得唔錯，畀自己5分，能力提升咗，好似喺閱讀球賽方面，但唔會話好滿意，我知自己能力未去到咁。」

「晉峰踢法好適合」 晉峰今季陣容年輕化，繼續以青春班為主，「啫喱」表示與當年愉園十分相似，融入球隊方面未有太大問題：「成隊波齊上齊落，無話邊個係大牌球星，大家都想一齊進步。加上邵昀俊一齊踢咗好多年U隊，曾仲楠由細到大都識，黃政德又係中學同學，都無話溝通上有問題。」除此之外，「啫喱」又提到晉峰的傳控踢法，十分適合偏向技術型的自己，而在南韓籍新帥執教後，相信亦可令體能有所改善。對於今季目標，他希望能站穩正選，並在入球、助攻數字上有所增加，為球隊爭取最好成績之餘，亦一嘗入選大港腳初選名單的滋味。

對「擔大旗」充滿期望 「粉紅兵團」在多名主力離隊之下，新加盟的「啫喱」預期今季將要「擔大旗」，他坦言了解球隊上下對自己充滿期望，會好好把握今次機會，不想讓大家失望：「好多人都講，以往可能有外援或者超齡球員帶住，自己踢得無咁主動。今年唔希望再用一個小將、『菁英盃專員』身份，而係想孭多啲責任，落場更加有決心、野心，話畀人聽我有幾多貨賣。」「啫喱」認為相對4年前剛在愉園出道，自己此刻明顯更加成熟：「個陣仲係17、18歲，雖然踢得多，但好嫩同經驗唔夠，落到場會緊張、怯場，但依家技術、心態都好好多。」

與哥哥「無緣」惟有享受對戰 「啫喱」今季加盟晉峰，但上季同樣效力「粉紅兵團」的哥哥林樂勤卻轉投均業北區，他坦言感到可惜：「職業層面未試過同哥哥一隊，無奈最後唔成事，呢一刻可能緣分未到，之後都仲有機會，但我都好享受同佢對賽嘅時間，我會好珍惜。」「啫喱」又笑言轉會前曾詢問哥哥的意見，他亦十分支持自己的決定：「佢話晉峰多球迷，之前可能自己都會有首專屬打氣歌。我聽完覺得即使晉峰唔係大球會或者區隊，但都有班咁忠實嘅球迷，每場波都有人吶喊，真係好奇妙同難得。」

落選亞運大軍有啲唔開心 「啫喱」作為適齡球員，但早前落選了港隊亞運大軍名單，他承認有點不開心，但強調自己會繼續努力：「咁一定會失望啦，但係無嘅，上年又未算發揮得最好，會再加把勁。做球員一定想踢大型賽事，但係足球世界永遠難以預料，呢一刻無，但下一刻可能有，所以要時刻準備好自己。」另外，在剛過去的「U23亞洲盃」外圍賽，港隊以1和2負包尾出局，表現備受批評，其中在頭兩場賽事有份上陣的「啫喱」，承認辜負了球迷期望：「自己都好失望同唔開心，其實我哋由上年3月開始備戰，但出到嚟成績奈何唔好，3支球隊實力喺我哋之上，真係有差距，但唔係藉口，我哋都應該做得更好。不過已成過去，自己嚟緊會更加努力，諗辦法追上人哋。」圖／文：李浚湣