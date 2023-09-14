闊別5年重臨維園 保誠香港網球公開賽星光熠熠

費蘭迪絲

闊別香港5年的WTA巡迴賽「保誠香港網球公開賽」，將於今年10月7日至15日期間在維多利亞公園網球主場舉行，主辦單位昨日舉辦記招公布詳情，近年成績亮眼，於2021年奪得美網亞軍的費蘭迪絲，前「一姐」艾珊妮嘉和中國新星王曦雨等6位頂級球手落實參賽。文：鄧文滔

WTA250級別賽事「保誠香港網球公開賽」，對上一次舉行為2018年，並獲選為「WTA年度最佳國際賽」。本屆賽事頭3日費用全免，青少年可以於10日憑全日制學生身份免費入場，其餘從10日至15日的門票在快達票發售，票價由160元至970元不等，會否設現場購票則尚待公布。

6位世界好手確認參戰 賽事以往吸引了「丹麥甜心」禾絲妮雅琪等頂級球手參與，今屆星味不比以往遜色，首度亮相維園的費蘭迪絲、前「一姐」艾珊妮嘉、在今年法網殺入4強的巴西好手瑪雅、世界排名27位的波達保娃、中國新星王曦雨以及年僅16歲的安祖娃，共6名世界好手，已確認參賽。

4名亞運港將有望登場 其中艾珊妮嘉在球壇屹立多年，獲獎無數，更曾登上「球后」寶座，在香港一直不乏球迷，而加拿大新星費蘭迪絲近年愈戰愈勇，除了於前年成為美網亞軍，去年亦成功蒙特雷公開賽奪魁，加上4名即將代表香港參與亞運的球手張瑋桓、王康怡、李芬及胡可澄，有望以外卡參與這項大賽，球迷萬勿錯過。

這項賽事自新冠疫情後再次舉辦，網總會長莫君逸對此非常興奮，盼望令香港繼續成為「盛事之都」，並透露目前已售出8成門票，銷量理想，有信心公眾得悉名氣較大的球手參與後，能催谷票房。此外，「莫生」有信心能夠再次成為「WTA年度最佳國際賽」：「我們有保誠和政府的支持，令資源較一般250級別賽事充裕，我們會把所有資金投放在比賽當中，希望能夠做到有聲有色。」

賽事資料 日期：10月7日至10月15日

地點：維多利亞公園網球主場

票價：7日至9日（免費）

10日至15日（160元至970元不等）

＊青少年球迷可憑全日制學生身份，於10日免費入場