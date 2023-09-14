體育

施蒙娜服禁藥停賽4年

施蒙娜 施蒙娜
施蒙娜
曾兩奪大滿貫冠軍的前世界「一姐」施蒙娜，因為第2次被驗出服用興奮劑，周二被國際網球誠信機構（ITIA）判罰禁賽4年，至2026年10月才「刑滿」，相信屆時35歲的施蒙娜網球生涯可能因此提早結束。
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