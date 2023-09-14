9月14日(四)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月14日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
施蒙娜服禁藥停賽4年
施蒙娜
曾兩奪大滿貫冠軍的前世界「一姐」施蒙娜，因為第2次被驗出服用興奮劑，周二被國際網球誠信機構（ITIA）判罰禁賽4年，至2026年10月才「刑滿」，相信屆時35歲的施蒙娜網球生涯可能因此提早結束。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20230914-0914_00286_049/施蒙娜服禁藥停賽4年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc