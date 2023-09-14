香港羽球公開賽「鄧謝配」過關

香港羽毛球公開賽昨日假紅磡香港體育館舉行正賽首圈賽事，衞冕男單的港將李卓耀，以直落兩局21比13及21比15力挫中國的翁泓陽，晉級16強。另外港隊兩對混雙組合鄧俊文、謝影雪，以及李晉熙、吳芷柔（圖）上演「內訌戰」，最終「鄧謝配」以局數2比1反勝晉級16強。